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Каратистка из Тольятти Анна Чернышева не выступит в Токио

4 августа 2021 14:53
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Причина - положительный тест на COVID-19.

Каратистка из Тольятти Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Причина - положительный тест на COVID-19.

— Обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест. Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах. Восстанавливался, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами! — сообщила федераци каратэ России.

Чернышева — единственная российская каратистка, отобравшаяся на Олимпиаду в Токио. Завтра, 5 августа, она должна была выступить в кумите в весовой категории до 55 кг.

 

Фото:   минспорт СО

 

 

Теги: COVID-19 Анна Чернышёва каратистка положительный тест

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