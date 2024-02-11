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Игроки сборной России U18 проиграли молодежке Белоруссии и демонстративно отказались от наград 

11 февраля 2024 17:18
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В Белоруссии раскритиковали российских хоккеистов за отказ от наград.

Сборная России U18 проиграла молодежке Белоруссии в финале «Кубка будущего», после чего игроки оставили на льду три индивидуальные награды. Дмитрий Басков считает, что россияне повели себя не по-дружески, пишет РБК.

Белорусский сенатор и бывший председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заявил «Чемпионату», что поведение российских игроков, отказавшихся от наград после финала «Кубка будущего» в Минске, было неприемлемым и им надо научиться проигрывать.

Финал между сборной Белоруссии U20 и сборной России U18 прошел 10 февраля в Минске и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 6:5. Как пишет «Чемпионат», в овертайме судьи отказали российскому голкиперу Петру Андреянову в видеопросмотре, а перед этим не наказали белорусов за подножку. После окончания матча Андреянов и еще два игрока отказались от индивидуальных наград, оставив их на льду.

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами», — сказал Басков.

Сенатор также призвал тренеров сборной России прививать игрокам «правильные жизненные ценности и ориентиры» с учетом нынешней политической ситуации в спорте и в хоккее.

Главный тренер юниорской сборной России Александр Титов сказал «Матч ТВ», что в штабе не давали установок игрокам отказываться от наград. «Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира», — отметил тренер.

 

Фото:   pxhere.com
 

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