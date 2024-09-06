Хоккейная "Лада" в Тольятти начала сезон с поражения на домашнем льду

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Тольяттинцы принимали ярославский "Локомотив", который в прошлом сезоне добрался до финала Кубка Гагарина (0+). Матч закончился со счетом 0:3 в пользу гостей.

В первом периоде команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами. Уже после перерыва подопечные Олега Браташа пропустили сразу три.

Ворота Владислава Подъяпольского поразили Павел Красовский (23-я минута матча, в меньшинстве), Александр Полунин (29-я минута) и Артур Каюмов (34-я минута, в большинстве).

- Итог встречи - 3:0 в пользу "Локомотива". Отличная игра, зрелищная атакующая игра с двух сторон. К сожалению, соперник использовал свои шансы забить, а мы нет, - резюмировал после встречи главный тренер ХК "Лада".

Следующая игра (0+) тольяттинцев состоится 7 сентября. Дома они сыграют с питерским СКА, пишет Сова.