Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками

30 октября в спортивном зале школы поселка Кинельский глава региона Вячеслав Федорищев вместе с учащимися сдавал нормы ГТО. Таким образом губернатор выполнил обещание, данное школьникам.

29 октября в своих соцсетях Вячеслав Федорищев сообщил, что собирается сдать нормы ГТО. Сделать это вместе с учениками школы поселка Кинельский губернатор пообещал в конце 2024 года.

Глава региона нашел время в своем плотном графике спустя почти год, но обещание, данное местным школьникам, сдержал. Вячеслав Федорищев сдал нормативы всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» утром 30 октября. Проходил тестирование губернатор вместе с учениками в спортивном зале школы поселка Кинельский, пишет Самара-МК.

По словам губернатора, он стад нормы ГТО по трем дисциплинам: рывок гири, отжимания и прыжки в длину. В первом случае – «золото», во втором и третьем – «серебро». Об этом глава региона сообщил в мессенджере MAX.

«Есть к чему стремиться. Впереди — подготовка, улучшение результатов и дальнейшее выполнение нормативов», – написал в своем посте губернатор.

Свыше 720 тысяч жителей Самарской области сегодня вовлечены в движение «Готов к труду и обороне», которое в нашем регионе представлено уже 88 центрами тестирования, уточнил Вячеслав Федорищев.