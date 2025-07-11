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Госдума отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика

11 июля 2025 09:07
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Госдума отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика

Депутаты Государственной думы (ГД) России отклонили законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Об этом 10 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что предложенные изменения направлены на отмену обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий, которые указаны в распоряжении правительства РФ.

В настоящее время в числе таких соревнований — чемпионат России по футболу и финальный матч Кубка России по футболу, уточняет «Газета.Ru».

«К законопроекту не приведена аргументация, <...> не приведены данные, свидетельствующие о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования», — указано в заключении профильного комитета ГД по физической культуре и спорту.

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