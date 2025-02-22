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Главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева

22 февраля 2025 19:34
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На этой должности она сменит Ирину Винер, которая тренировала команду с 2001 года.

Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров 22 февраля объявил о назначении Татьяны Сергаевой на пост главного тренера сборной по художественной гимнастике, сообщает «РБК Спорт».

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — сказал Белозеров.

Ирина Винер 12 февраля сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что выбор Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике «отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта».

55-летняя Сергаева является заслуженным тренером России (1997 год) и лауреатом премии Нижнего Новгорода в области физкультуры и спорта (1999 год). В 2013 году она была награждена орденом Дружбы.

Под руководством Сергаевой Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева стали олимпийскими чемпионками на Играх 2016 года в Рио. Также она тренировала чемпионок мира и Европы Диану Борисову и Екатерину Малыгину.

Сергаева входила в составы исполкома и тренерского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которая в 2024 году была объединена с федерацией гимнастических видов спорта в Федерацию гимнастики России.

Кроме того, она работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация». После назначения Сергаевой на пост главного тренера сборной по художественной гимнастике Кабаева поздравила специалиста.

 

Фото:   freepik.com

 

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