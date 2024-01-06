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Главное автоспортивное событие зимы: в Сосновке пройдет XXVI «Гонка Чемпионов»

6 января 2024 13:15
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Главное автоспортивное событие зимы: в Сосновке пройдет XXVI «Гонка Чемпионов»

13 января на синхронной трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка пройдет главное автоспортивное событие этой зимы – XXVI «Гонка Чемпионов». Традиционно спортсмены будут сражаться за переходящий приз – трофей «Серебряная Ладья». Начало в 11:00.

Участие в гонке примут сильнейшие гонщики страны – чемпионы и обладатели Кубка России, призеры мировых гоночных серий. Как и ранее, в отборочном этапе и плей-офф будут использоваться одинаковые 170-сильные LADA Vesta нового поколения. Единственное обновление - шины. Вместо шипованных покрышек иностранного производства будут использоваться отечественные.

Основное же нововведение касается техники для финального заезда. Впервые в истории «Гонки Чемпионов» ее победитель определится по итогам дуэли за рулем полноприводных автомобилей. Паре лучших гонщиков турнира предстоит выяснить сильнейшего, используя рейдовые LADA Niva Sport T2, прошедшие марафон «Шелковый путь».

Напомним, «Гонка Чемпионов» проводится в пригороде Тольятти с 1996 года. Ее триумфаторами становились 13 сильнейших пилотов нашей страны. Рекордсменом по числу побед является Кирилл Ладыгин, он поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета 8 раз. Действующим победителем «Гонки Чемпионов» является пилот LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.

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