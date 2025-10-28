Гиревики из Жигулевска - победители всероссийских соревнований в Рыбинске

В Рыбинске состоялись всероссийские соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек «Столица бурлаков».
Самарскую область представляли два спортсмена из Жигулевска - Софья Бубенцова и Максим Поплевин, воспитанники тренера Александра Балдина. Оба стали призерами соревнований.
Софья Бубенцова:
толчок длинным циклом, 12 кг
89 подъемов - серебро
классический толчок, 12 кг
107 подъемов - золото
рывок, 16 кг
185 подъемов - золото
Максим Поплевин:
толчок длинным циклом, 24 кг
75 подъемов - серебро
классический толчок, 24 кг
118 подъемов - золото
рывок двух гирь общим весом 24 кг
181 подъем - серебро
Фото: минспорта СО