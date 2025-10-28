Гиревики из Жигулевска - победители всероссийских соревнований в Рыбинске

158

В Рыбинске состоялись всероссийские соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек «Столица бурлаков».

Самарскую область представляли два спортсмена из Жигулевска - Софья Бубенцова и Максим Поплевин, воспитанники тренера Александра Балдина. Оба стали призерами соревнований.

Софья Бубенцова:

толчок длинным циклом, 12 кг

89 подъемов - серебро

классический толчок, 12 кг

107 подъемов - золото

рывок, 16 кг

185 подъемов - золото

Максим Поплевин:

толчок длинным циклом, 24 кг

75 подъемов - серебро

классический толчок, 24 кг

118 подъемов - золото

рывок двух гирь общим весом 24 кг

181 подъем - серебро

Фото: минспорта СО