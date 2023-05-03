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Гандбольная «Лада» стала серебряным призером Кубка России

3 мая 2023 13:39
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Гандбольная «Лада» стала серебряным призером Кубка России

В Тольятти завершились соревнования «Финала четырех» Кубка России по гандболу 2022/23.  

В конце апреля в Тольятти встретились четыре лучшие женские гандбольные команды страны – «ЦСКА», «Ростов-Дон», «Звезда» и тольяттинская «Лада».  С 2019 года компания «Татнефть» и «Тольяттикаучук», который входит в ее состав, поддерживают женскую гандбольную команду из Автограда. 

«Финал четырех» впервые прошёл в Тольятти, став одним из этапов празднования 25-летнего юбилея «Лады». В первый день соревнований «Лада» одержала победу над звенигородской «Звездой» и в финале встретилась с «ЦСКА». В решающем матче тольяттинки продемонстрировали великолепную игру, но этого не хватило для победы. Как итог, у москвичек – золото Кубка России, а «Лада» –  серебряный призер! Лучшим игроком «Турнира четверых» у волжанок стала Вероника Никитина. 

Около полусотни болельщиков «Тольяттикаучука» поддерживали команду со зрительских трибун. За тольяттинских спортсменок болел и генеральный директор «Тольяттикаучука» Юрий Морозов. 

«Второе место- не повод огорчаться, это знак, что нужно еще больше тренироваться. Я уверен, что победы придут, наши девчонки - лучшие!»- прокомментировал Юрий Морозов финал игры.  

В дни чемпионата на предприятии «Тольяттикаучук» побывал известный гандболист и заслуженный тренер России Евгений Трефилов. Под его руководством тольяттинская «Лада» пять раз завоевывала титул чемпиона России, а одна из учениц – Екатерина Маренникова стала преемницей на тренерском посту.

«Я очень благодарен людям, которые помогают спорту, - отметил Евгений Трефилов.-  Тольятти – город людей труда. Хочу пожелать всему коллективу завода успехов, развития и здоровья!».

Теперь волжанок ждет этап плей-офф Суперлиги 2022/23, уже 6 мая «Лада» на выезде сыграет с «Кубанью» в первом матче ¼ финала

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