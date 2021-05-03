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3 мая 1942 года сборная предприятий авиационной промышленности провела свой первый матч с куйбышевским "Локомотивом" на одноимённом стадионе.
Футбольному клубу "Крылья Советов" – 79 лет
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Футбольному клубу "Крылья Советов" – 79 лет

3 мая 2021 23:26
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3 мая 1942 года сборная предприятий авиационной промышленности провела свой первый матч с куйбышевским "Локомотивом" на одноимённом стадионе.

Достоверно о создании футбольного клуба "Крылья Советов" (Куйбышев) 79 лет назад свидетельствует лишь один документ – письмо исполняющей обязанности председателя ЦК профсоюза работников авиационной промышленности Г.И. Лисицыной от 29 марта 1942 года на имя народного комиссара авиационной промышленности А.И. Шахурина. В нём содержалась просьба отправить в Москву 27 футболистов, ранее эвакуированных в Куйбышев и Молотов.

Именно на этом письме 12 апреля 1942 года появилась резолюция П.В. Дементьева, заместителя наркома Шахурина:

"Было бы неплохо организовать сильную футбольную команду в Куйбышеве и Молотове, а вызывать в Москву лучшую нецелесообразно".

Это письмо в Государственном архиве Российской Федерации отыскал самарский футбольный историк Владимир Внуков. Сформировать "сильную футбольную команду" в Куйбышеве из эвакуированных сюда, прежде всего, из Москвы и Воронежа футболистов, а также местных воспитанников предстояло председателю областного общества "Крылья Советов" Николаю Могучих и тренеру Александру Абрамову.

3 мая 1942 года сборная предприятий авиационной промышленности провела свой первый матч с куйбышевским "Локомотивом" на одноимённом стадионе. Этому матчу предшествовал оборонно-физкультурный праздник, который открыл один из старейших футболистов города, многолетний вратарь и капитан сборной Самары, директор Куйбышевского инженерно-строительного института Виктор Крузе. "Команда капитана Карелина", как тогда были названы "Крылья Советов" (в действительности первым капитаном "Крыльев" был Николай Михеев, а Карелин к тому времени уже вернулся в Москву) уступила "Локомотиву" ("команде товарища Константина Иванова") со счётом 3:5. Из-за режима повышенной военной секретности настоящие названия команд не разглашались. Правда, есть неофициальные свидетельства, что "оборонно-физкультурный праздник" посетил и страстный футбольный болельщик, посол Великобритании в СССР Ричард Стаффорд Криппс. Этот день и считается Днем Рождения нашей команды.

Высшее достижение "Крыльев Советов" в чемпионатах СССР – 4 место (1951 год, гл. тренер Александр Абрамов). Рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей во всех дивизионах – Валерьян Панфилов (413), в высшем дивизионе – Борис Вальков (257). Лучший бомбардир во всех дивизионах СССР – Равиль Аряпов (105 мячей), в высшем дивизионе страны – Борис Казаков (61 мяч).

Высшее достижение самарской команды в чемпионатах России – 3 место (2004 год, гл. тренер Гаджи Гаджиев, президент клуба Герман Ткаченко). Больше всего игр за клуб в российской Премьер-Лиге провёл Антон Бобёр (274). Лучший бомбардир в матчах чемпионатов России в Премьер-Лиге – Андрей Каряка (49 мячей).

Официальные цвета клуба – бело-синие (до 2000 года), зелёно-бело-синие (с 2000 года до настоящего времени). Эмблема клуба – синий ромбик с двумя прописными буквами "КС" – появилась в 1953 году на основе знака-логотипа, разработанного в Москве в Центральном совете всесоюзного общества "Крылья Советов".

"Крылья Советов" дважды играли в финалах Кубка СССР (1953, 1964) и один раз в финале Кубка России (2004). Все три раза наша команда уступала с минимальным счётом 0:1 (московскому "Динамо", киевскому "Динамо" и грозненскому "Тереку").

12 мая 2021 года самарские "Крылья" в Нижнем Новгороде вновь сыграют в финале Кубка России. На этот раз – с московским "Локомотивом".

На матче с "Акроном", в котором "Крылья" решили задачу по возвращению в РПЛ, болельщики нашей команды вывесили плакаты с портретами прославленных ветеранов клуба. Сегодня, в день рождения клуба, аллея ветеранов "Крыльев" пополнилась двумя новыми стендами, посвященными Борису Казакову и Геннадию Сарычеву. На торжественной церемонии присутствовали главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин, спортивный директор клуба Сергей Корниленко, директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед и ветераны нашей команды. Все присутствующие получили в подарок от клуба новые книги "Равиль Аряпов – бомбардир-легенда самарского футбола" авторства Никиты Баишева.

Проект "Аллея славы ветеранов "Крыльев" наш клуб реализует совместно с самарским филиалом компании МТС. В рамках проекта от центральной аллеи по прогулочной зоне, ведущей к базе "Крыльев", устанавливаются стенды с информацией о легендарных игроках, а также тренерах волжского клуба, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Теги: "Крылья Советов" 79 лет

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