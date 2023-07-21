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Футболисты сборной команды России по спорту глухих провели тренировочный сбор в Самаре

21 июля 2023 22:37
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В тренировочном сборе приняли участие 27 спортсменов из Северной Осетии, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Самарской, Московской областей и города Санкт-Петербурга.

На тренировочной площадке «Восход» завершился тренировочный сбор мужской футбольной сборной команды России по спорту глухих. На берегах Волги национальная команда готовилась к летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в столице Башкирии.

В тренировочном сборе приняли участие 27 спортсменов из Северной Осетии, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Самарской, Московской областей и города Санкт-Петербурга. Футболисты ежедневно проводили две тренировки, а также сыграли контрольные матчи с местными командами слышащих спортсменов.

Напомним, 23 июля, в Уфе стартуют I летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В международных соревнованиях выступят представители 32 стран. Они станут альтернативой XXIV Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии без участия российских спортсменов.

 

Фото:   Общероссийская спортивная федерация спорта глухих 

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