Футболисты сборной команды России по спорту глухих провели тренировочный сбор в Самаре

93

На тренировочной площадке «Восход» завершился тренировочный сбор мужской футбольной сборной команды России по спорту глухих. На берегах Волги национальная команда готовилась к летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в столице Башкирии.



В тренировочном сборе приняли участие 27 спортсменов из Северной Осетии, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Самарской, Московской областей и города Санкт-Петербурга. Футболисты ежедневно проводили две тренировки, а также сыграли контрольные матчи с местными командами слышащих спортсменов.



Напомним, 23 июля, в Уфе стартуют I летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В международных соревнованиях выступят представители 32 стран. Они станут альтернативой XXIV Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии без участия российских спортсменов.

Фото: Общероссийская спортивная федерация спорта глухих