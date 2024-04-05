Фитнес-тренеры переходят в онлайн

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По данным Авито Услуг, в 2024 году число инструкторов по фитнесу, которые готовы заниматься с клиентом удаленно, увеличилось на 49%, а по йоге — на 76%.

По данным Авито Услуг, спрос на услуги частных тренеров по йоге и фитнесу в России вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом йога оказалась более востребована, чем фитнес-направление. Россияне стали искать инструкторов по йоге на 43% чаще, чем в прошлом году. Что касается тренеров по фитнесу, интерес к их услугам увеличился на 28%. Авито Услуг изучили, какой формат тренировок выбирают россияне и в каких городах спрос на услуги частных онлайн-тренеров вырос больше всего.

Россияне выбирают онлайн-тренировки

Большинство россиян, которые искали на платформе инструктора, интересовались дистанционными занятиями. Так, 58% рассматривали возможность онлайн-тренировок по фитнесу, а 53% — хотели бы заниматься удаленно йогой. У такого формата есть ряд преимуществ. Во-первых, это цена. Онлайн-занятия, как правило, стоят дешевле, чем очные. Во-вторых — это экономия времени на дорогу. В-третьих — комфорт: многим россиянам неудобно тренироваться в зале или на улице.

Есть мнение, что онлайн-тренировки не так эффективны, как очные занятия, потому что у тренера меньше возможностей для того, чтобы контролировать технику выполнения упражнений, однако это не отражается на спросе на такие услуги. Интерес к дистанционным тренировкам стабильно растет. В 2024 году россияне стали искать онлайн-тренеров по фитнесу и по йоге чаще — на 26% и на 27% соответственно.

В Оренбурге спрос на онлайн-фитнес вырос в одиннадцать раз (+1033%), в Улан-Удэ — в семнадцать (+1600%), в Калининграде — в шесть (+513%), а в Хабаровске — в три (+230%).

Вслед за спросом растет и предложение. Тренеры переходят в онлайн. Число инструкторов по фитнесу, которые готовы заниматься с клиентом удаленно, увеличилось на 49%, а по йоге — на 76%.

Фитнес-тренеров хватит на всех

Тренеров на платформе пока меньше, чем россиян, готовых платить за их услуги, но предложение со стороны специалистов растет. В 2024 году число объявлений от инструкторов по йоге увеличилось на 81%, от тренеров по фитнесу — на 52%.

Если в марте 2023 года на одного тренера по йоге приходилось в среднем 2,7 клиента, то в 2024 году — 2,1. Что касается фитнес-инструкторов, в 2023 году на одного специалиста приходилось 3,2 заказчика, а в 2024 году — 2,7.

Таким образом, сотрудники фитнес-индустрии стали чаще делать выбор в пользу работы с частными клиентами. Об этом также косвенно свидетельствует дефицит профессиональных инструкторов в оффлайн-клубах. По данным исследований аналитических компаний, работающих в сфере фитнес-услуг, на подобные вакансии сейчас претендуют в 2,5 раза меньше соискателей, чем в среднем по другим сферам.