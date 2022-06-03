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Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Москве. Турнир пройдет с 7 по 13 июня в "Лужниках", передает ТАСС.

Неделя легкой атлетики является одним из этапов отбора на Спартакиаду, которая состоится в Москве, Казани и Санкт-Петербурге с 20 по 29 августа. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила ТАСС, что Трусова на турнире выступит в прыжках в длину, и не исключила появление спортсменки на спринтерской дистанции.

Привалова полагает, что решение Трусовой может стать отличным шагом в направлении возрождения былой популярности легкой атлетики. "Это очень хорошая идея для популяризации легкой атлетики, - сказала она ТАСС. - Может, это окажет помощь и Саше Трусовой. Меня очень часто приглашают в качестве почетного гостя на разные соревнования. В свое время я участвовала в соревнованиях по плаванию, по подобию современного пятиборья".

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова считает, что в данной ситуации Трусовой не стоит отказывать себе в желаниях. "Если человек уверен в себе и понимает, что может, почему бы и нет, - сказала она ТАСС. - Сами понимаете, какое сейчас время, хочется пробовать все, не нужно отказываться. Если мы будем зацикливаться на чем-то одном, это не будет интересно".

Мнение Сотниковой поддержала и победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова. Она уверена, что занятия легкой атлетикой пойдут на пользу и самой Трусовой в плане психологии, и стимулируют молодое поколение заниматься спортом. "Это возможность и ментально, и физически переключиться со своей деятельности на другую. Саша - прекрасный пример для молодых спортсменов, универсальная спортсменка, которая хороша и на каблуках, и на коньках, и в кроссовках", - сказала Попова ТАСС.

Трусова - первая фигуристка, исполнившая пять четверных прыжков в одном прокате. Историческое событие состоялось в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. На протяжении двух соревновательных сезонов фигуристка пробовала исполнять и аксель в три с половиной оборота. Однако этот сложный элемент спортсменке так и не покорился.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что благодаря максимализму и природной любви к прыжкам Трусова способна добиться результатов в новом для себя виде спорта. "У Саши природная база хорошая, она максималистка, всегда стремится выполнять четверные прыжки в большом количестве, аксель в три с половиной оборота штурмовать, здесь она для себя увидела очередную вершину", - сказала Гончаренко ТАСС.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС