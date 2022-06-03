Я нашел ошибку
Главные новости:
Олег Дашков из Самарской области завоевал две золотые медали.
В Краснодарском крае состоялся Кубок России по русским шашкам
 Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.
Немецкого теннисиста Александра Зверева увезли с корта на инвалидной коляске
Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России.
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Ездить на упрощенных автомобилях можно будет только по России и территории стран-партнеров.
Упрощенным автомобилям из России нельзя будет въезжать в Европу
Серебряный призер Олимпиады в Пекине планирует попробовать себя в прыжках в длину.
Фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Москве
Ее признали ее виновной в крупном мошенничестве.
Экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 года колонии
Особенно высокому риску подвержены люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, сахарный диабет.
Рекомендации для населения в условиях жары
Планируется создать современное подразделение медицинской реабилитации, которое будет заниматься всесторонним сопровождением пациентов с заболеваниями разных профилей.
В Самарском госпитале для ветеранов войн появится особое подразделение медицинской реабилитации
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Москве

3 июня 2022 19:03
126
Серебряный призер Олимпиады в Пекине планирует попробовать себя в прыжках в длину.

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики в Москве. Турнир пройдет с 7 по 13 июня в "Лужниках", передает ТАСС.

Неделя легкой атлетики является одним из этапов отбора на Спартакиаду, которая состоится в Москве, Казани и Санкт-Петербурге с 20 по 29 августа. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила ТАСС, что Трусова на турнире выступит в прыжках в длину, и не исключила появление спортсменки на спринтерской дистанции.

Привалова полагает, что решение Трусовой может стать отличным шагом в направлении возрождения былой популярности легкой атлетики. "Это очень хорошая идея для популяризации легкой атлетики, - сказала она ТАСС. - Может, это окажет помощь и Саше Трусовой. Меня очень часто приглашают в качестве почетного гостя на разные соревнования. В свое время я участвовала в соревнованиях по плаванию, по подобию современного пятиборья".

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова считает, что в данной ситуации Трусовой не стоит отказывать себе в желаниях. "Если человек уверен в себе и понимает, что может, почему бы и нет, - сказала она ТАСС. - Сами понимаете, какое сейчас время, хочется пробовать все, не нужно отказываться. Если мы будем зацикливаться на чем-то одном, это не будет интересно".

Мнение Сотниковой поддержала и победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова. Она уверена, что занятия легкой атлетикой пойдут на пользу и самой Трусовой в плане психологии, и стимулируют молодое поколение заниматься спортом. "Это возможность и ментально, и физически переключиться со своей деятельности на другую. Саша - прекрасный пример для молодых спортсменов, универсальная спортсменка, которая хороша и на каблуках, и на коньках, и в кроссовках", - сказала Попова ТАСС.

Трусова - первая фигуристка, исполнившая пять четверных прыжков в одном прокате. Историческое событие состоялось в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. На протяжении двух соревновательных сезонов фигуристка пробовала исполнять и аксель в три с половиной оборота. Однако этот сложный элемент спортсменке так и не покорился.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что благодаря максимализму и природной любви к прыжкам Трусова способна добиться результатов в новом для себя виде спорта. "У Саши природная база хорошая, она максималистка, всегда стремится выполнять четверные прыжки в большом количестве, аксель в три с половиной оборота штурмовать, здесь она для себя увидела очередную вершину", - сказала Гончаренко ТАСС.

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
273
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
234
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
242
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
259
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1811
Весь список