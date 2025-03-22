Фигуристка Александра Трусова объявила о беременности

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Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг Макар Игнатов объявили о беременности фигуристки, передает РИА Новости Спорт.

Фигуристы сделали откровенное признание прямо во время турнира шоу-программ "Русский вызов" в Санкт-Петербурге.

Макар вышел на лед в белой рубашке и джинсах, Александра же — в нежном платье и накинутом белом пиджаке. Номер начался под лиричную песню Mary Gu и Мота "Холодно не будет". Пока фигуристы как одно целое скользили на льду, на фоне на большом экране крутились архивные кадры выступлений спортсменов и общие фотографии. В конце номера Трусова расстегнула пиджак, Макар обнял ее сзади, а на экране появилось видео с УЗИ.

Сейчас совершенно очевидно, что планы на очередную Олимпиаду придется подвинуть, но в жизни Александры начинается не менее важный этап.

Фото: freepik.com