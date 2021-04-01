Эдуард Латыпов занял первое место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

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Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, занял первое место в гонке преследования на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону, передает ТАСС.

Он преодолел дистанцию за 31 минуту 46,6 секунды, совершив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял представляющий Москву Матвей Елисеев (отставание - 13,3 секунды; два промаха), третьим стал Семен Сучилов из Ханты-Мансийского автономного округа (+55,6; 2), но позже он был дисквалифицирован решением жюри за использование двух обойм. Третье место перешло к чемпиону мира 2017 года Максиму Цветкову из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС