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Джимми Марин – новый игрок «Крыльев Советов»

11 июля 2025 21:31
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Джимми Марин – новый игрок «Крыльев Советов»

27-летний полузащитник Джимми Марин подписал трёхлетний контракт с «Крыльями Советов» на правах свободного агента.

Ранее футболист выступал за коста-риканские клубы «Депортиво Саприсса» и «Эредиано», а также за израильские команды «Хапоэль» и «Ашдод».

Последним клубом Марина был «Оренбург», где он провёл 89 матчей, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

В составе сборной Коста-Рики Джимми сыграл 13 матчей и забил один мяч.

Футболист прошёл медосмотр в Москве, после чего присоединился к команде. После контрольного матча с «Ахматом» Марин прибудет в Самару, где продолжит подготовку к старту сезона.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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