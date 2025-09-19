Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области

148

В Санкт-Петербурге завершились Международные спортивные игры Александра Невского (https://t.me/minsport63/11537) и форум «Вера и спорт». Сборная Самарской области приняла участие в спортивной программе мероприятия.

На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.

Баскетбол 3х3, девушки

сборная Самарской области: Мария Байдюкова, Полина Ямалетдинова, Дарья Дягилева и Ребекка Эсмеральда Кароль Янке, все - Самара, СШОР №13 - золото.

Шахматы, девушки

Мария Калугина, Тольятти, СШ №4 «Шахматы» - бронза.

Фото: минспорта СО