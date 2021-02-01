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Дмитрий Азаров: «Рассчитываю на все спортивные федерации, и конечно, на Федерацию бокса, в проведении воспитательной работы среди молодежи».

Вопрос патриотического воспитания юных спортсменов обсуждался в понедельник, 1 февраля, на встрече Губернатора Дмитрия Азарова и генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева.

Презентуя проекты Центров прогрессивного бокса, которые благодаря поддержке Губернатора появятся в Самаре и Жигулевске, генсек Федерации отметил, что в них помимо спортивных занятий предусмотрены и классы патриотического воспитания.

«Мы должны привить нашей молодежи любовь к Родине, воспитать граждан, которые понимают, что основа любого правового государства – это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные акции. Нужно объяснять ребятам, что если у вас есть энергия, которую нужно выплеснуть – приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее на ринге. А не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила, и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем», – отметил Кирилл Щекутьев.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что юным спортсменам необходимо подавать положительный пример, прививать им не только любовь к спорту, но и морально-нравственные ориентиры:

«Я очень рассчитываю на все спортивные федерации, и конечно, на Федерацию бокса, в проведении воспитательной работы среди молодежи, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы все знаем, что мальчишки и девчонки, которые выбирают боевые виды спорта – активные, энергичные, сильные люди. Мы понимаем, что если ими не занимается федерация, наставники, тренеры, то, к сожалению, их спортивные навыки и характер могут быть применены в агрессивной форме на улице. Вот здесь хотелось бы, Кирилл Андреевич, вашей поддержкой, пониманием заручиться и настроить Федерацию, весь тренерский корпус не забывать про то, что мы растим граждан Российской Федерации», передает пресс-служба облправительства.