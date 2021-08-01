Дмитрий Азаров о победах олимпийцев в Токио: «Лучший результат самарской школы фехтования за всю историю»

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Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы завоевали серебряные медали в командном турнире на Олимпиаде в Токио. Дмитрий Азаров гордится успехами ребят.

"Наши ребята показали стойкость, волю к победе, командный дух и высочайшее мастерство. Уверен - этот захватывающий поединок интересно было смотреть даже людям, далеким от спорта. А для любителей фехтования и профессиональных спортсменов это был огромный подарок!" - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров встречался с братьями Бородачевыми после их триумфа на юниорском чемпионате мира. Тогда в ходе беседы со спортсменами губернатор пожелал рапиристам успешного перехода во взрослый спорт. Глава региона поддержал Антона и Кирилла и выразил уверенность в том, что они смогут взять олимпийские медали.

"Рад, что у парней это получилось! Они - одни из самых юных спортсменов-фехтовальщиков в нашей сборной. Уверен, что у них впереди - ещё не одно мировое первенство", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров также оценил успехи отечественной сборной по фехтованию на Играх в Токио:

"Она показывает очень достойные результаты. Особая гордость - и за наш регион. Серебряные медали наших рапиристов, а также Павла Сухова в командном состязании на шпаге - лучший результат самарской школы фехтования за всю историю. Были медали наших спортсменов в 1992 и 1996 году, но сразу три олимпийских результата - это беспрецедентный успех! В этом есть большая заслуга тренерского состава. Кроме того, в последние годы мы многое сделали для укрепления материально-технической базы спортшкол. Современный центр фехтования открыли в Самаре в прошлом году в здании бывших Линдовских казарм, вдохнули вторую жизнь в этот памятник архитектуры. Мы, безусловно, будем эту работу продолжать, чтобы у ребят было больше возможностей для занятий, и наши спортсмены достигали новых олимпийских высот!"