Дмитрий Азаров о БК "Самара":  "У команды есть потенциал играть в лиге ВТБ"

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Спортивные результаты и активное привлечение спонсоров дают БК "Самара" основания для проработки вопроса по участию в Единой лиге ВТБ. Об этом 16 февраля заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара", отвечая на вопрос юного баскетболиста.



- У команды есть высокие спортивные результаты, она обладатель Кубка страны и чемпион Суперлиги, у нее есть потенциал играть в лиге ВТБ. Финансирование БК "Самара" из областного бюджета составляет менее 30%, остальное - привлеченные клубом спонсоры. Хороший пример для других профессиональных спортивных клубов. Отвечу аккуратно. Мы достраиваем в Самаре Дворец спорта. У лиги есть заинтересованность в нашем клубе. Надо все посчитать - команда должна играть на хорошем уровне. Повторю, есть у команды спортивные результаты, которые создают условия для ее перехода на более высокий уровень, - отметил глава региона.



Баскетбольный клуб "Самара" - серебряный призёр Суперлиги сезона 2017/2018, чемпион Суперлиги 2018/2019, обладатель Кубка России 2019/2020. В текущем чемпионате самарский клуб после 22 матчей идет на 1 месте.



Ранее БК "Самара" уже рассматривал возможность заявки в лигу ВТБ. Из-за отсутствия арены, соответствующей требованиям соревнований, решение этого вопроса было невозможно. "МТЛ Арена", где сейчас выступает команда, не подходит по вместимости. Дворец спорта на ул. Молодогвардейская, реконструкция которого завершится осенью этого года, будет иметь 5000 зрительских мест, передавет пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО