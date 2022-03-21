Дмитрий Азаров: «Баскетбольная «Самара» будет играть в Единой лиге ВТБ»

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В воскресенье, 20 марта, баскетбольный клуб «Самара» выиграл Кубок России, обыграв в ответном финальном матче «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда, Свердловская область). В решающем поединке, который состоялся в новом Дворце спорта, вместе с земляками родную команду поддерживал Дмитрий Азаров. Глава региона вручил победителям золотые медали и Кубок. Еще одно важное событие для самарского баскетбола состоялось перед матчем – на совещании под председательством Губернатора было принято решение в следующем сезоне заявить БК «Самара» в Единую лигу ВТБ.

В рабочей встрече под председательством Дмитрия Азарова по вопросам развития самарского и российского баскетбола принимали участие генеральный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Евгений Иванов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян, председатель Правительства Самарской области и глава наблюдательного совета баскетбольного клуба «Самара» Виктор Кудряшов, президент БК «Самара» Камо Погосян, министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Самара была выбрана местом проведения совещания по вопросам развития российского баскетбола неслучайно. Самарская область — один из лидеров в стране по развитию баскетбола. Это неоднократно отмечалось руководством РФБ.

«Самарская область уделяет пристальное внимание популяризации баскетбола в регионе. В результате слаженной работы Правительства региона, федерации баскетбола Самарской области, руководства клуба «Самара» была создана структура, которая охватывает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола — как у мужчин, так и у женщин. Успехи клуба в последние годы очевидны», — сказал генеральный директор РФБ Евгений Иванов.

Участники встречи, обсуждая перспективы развития российского баскетбола в условиях санкций, несправедливо введенных международными спортивными организациями, отметили: сейчас крайне важно поддерживать такие проекты как баскетбольный клуб «Самара».

«Клуб «Самара» со своей структурой и системой подготовки игроков — один из самых успешных баскетбольных проектов в России. Он имеет большое социальное и культурное значение, является профессиональным ориентиром для юных баскетболистов», — сказал генеральный директор РФБ.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил уверенность, что БК «Самара» может и заслуживает выступать в лиге ВТБ, в самом престижном турнире российского баскетбола: «Уверен, что Самара сможет стать уникальной площадкой для турнира. У вашей команды акцент на воспитание своих баскетболистов. При общем оттоке легионеров — это явное преимущество клуба».

БК «Самара», двукратный чемпион Суперлиги – 1, и ранее претендовал на участие в лиге ВТБ, но у клуба отсутствовала современная арена, соответствующая всем требованиям. В сентябре прошлого года раньше срока был открыт новый Дворец спорта. Это стало возможным благодаря Дмитрию Азарову, который на федеральном уровне смог добиться необходимого финансирования на строительство объекта. Многофункциональный спортивный комплекс уже с успехом принимает баскетбольные матчи БК «Самара». Сергей Кущенко перед совещанием осмотрел инфраструктуру и возможности Дворца спорта.

«Настало время, когда можно проводить турнир лиги ВТБ в вашем прекрасном городе, в этом современном Дворце спорта, при вашем большом участии, Дмитрий Игоревич. Вам спасибо за любовь к баскетболу. Вы разбираетесь в баскетболе, вы его понимаете. Вы — спортивный человек. Это говорит о многом», — поблагодарил президент Единой лиги ВТБ Дмитрия Азарова за внимательное отношение и поддержку баскетбола.

В рамках рабочей встречи ее участники рассмотрели ряд вопросов, связанных с перспективами развития БК «Самара». Особо было отмечено, что клуб активно и успешно работает по привлечению спонсорских средств. С учетом заинтересованности РФБ и лиги ВТБ по итогам совещания было принято решение — в сезоне 2022\2023 заявить самарский клуб в Единую лигу ВТБ.

«Следующий год мы играем в лиге ВТБ, в которой представлены лучшие клубы нашей страны. Клуб «Самара» и Самарская область заслужили это. Знаю, что этого очень давно ждал клуб и все его болельщики. В новом Дворце спорта, я уверен, будет собираться много болельщиков, зал будет полон», — прокомментировал решение Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что участие в лиге ВТБ будет способствовать дальнейшему развитию баскетбола в Самарской области. С выходом на более высокий уровень БК «Самара» намерен и дальше делать акцент на подготовке своих игроков: «Когда мальчишки и девчонки видят, что именно самарский паренек, самарская девчонка представляют клуб, а не приезжие спортсмены, то это больше и больше привлекает к занятиям баскетболом».

После рабочей встречи Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал родную команду в ответном финальном матче Кубка России с «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда, Свердловская область). В первой встрече «Самара» в гостях уступила со счетом 71:74. Чтобы завоевать трофей, волжанам необходимо было дома побеждать с разницей не менее 4 очков.

На протяжении всего матча соперники играли на равных. Судьба поединка решилась буквально на последних секундах. Самарская команда при мощной поддержке трибун Дворца спорта смогла выиграть с нужной разницей в счете – 80:75. БК «Самара» во второй раз в истории стал обладателем Кубка России. Этот трофей команда также получала в 2020 году. Кубок и золотые медали победителям вручил Дмитрий Азаров.

«Матч потрясающий! До последних секунд не было понятно исхода. Наши ребята проявили характер, волю к победе. Соперник тоже показал классную игру. Поздравляю с победой болельщиков, всех ценителей баскетбола!», — поделился эмоциями Глава региона.