Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Для школьников Самарской области открыта регистрация на фестиваль «Ты в спорте»

24 октября 2025 16:31
135
Для школьников Самарской области открыта регистрация на фестиваль «Ты в спорте»

5 и 6 ноября в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» пройдет детский физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте».

Участниками фестиваля могут стать все желающие дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет. Участие бесплатное, вход на фестиваль для посетителей до 12 лет – в сопровождении законного представителя. Участникам или законным представителям необходимо заранее зарегистрироваться на сайте https://тывспорте.рф, а за два дня до начала мероприятия – в мобильном приложении.

Программа фестиваля включает мастер-классы и показательные выступления, тест-драйвы спортивного оборудования и другие активности по 50 видам спорта. На площадках будут представлены олимпийские виды: от греко-римской борьбы до художественной гимнастики, различные неолимпийские виды: гонки дронов, шахматы, го, скалолазание, лазертаг и другие, национальные виды спорта: мас-реслинг, кила, городки, а также всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Амбассадорами фестиваля стали Дарья Мануйленкова – чемпионка мира по бодифитнесу, Алина Лизунова – лауреат международных конкурсов по цирковому искусству и воздушной гимнастике, Павел Кабанов – чемпион и рекордсмен мира по плаванию в ластах.

Миссия фестиваля – создать бесплатную точку входа в спорт для подрастающего поколения и привлечь детей к тренировкам и ведению здорового образа жизни. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2030 году вовлечь не менее 70% населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом.

Участие в фестивале поможет детям заинтересоваться спортом: организаторы выходят за рамки классических мероприятий, используя игровую, праздничную среду, чтобы увеличить интерес детей, сформировать у них привычку к здоровому образу жизни и помочь выбрать свой вид активности.

Каждый юный участник получит стартовый пакет с сувенирной продукций форума, а после участия в мастер-классах – значок участника. Особо отличившихся участников будет ждать наградная продукция и подарки от партнеров мероприятия. А самое главное – по результатам прохождения фестиваля каждому участнику будет рекомендована подходящая именно ему спортивная секция. Дети в игровой механике пройдут весь путь в мобильном приложении: от записи на мастер-классы до получения направления в секцию.

Все активности будут проходить на четвертом и пятом этажах сектора C» стадиона «Солидарность Самара Арена» 5 ноября с 9 до 20 часов и 6 ноября с 9 до 18 часов.

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Самарской области.

Физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте» входит в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава». Регистрация на форум уже открыта, с программой можно ознакомиться на сайте https://forumsportrussia.ru. Организатор РСД-2025 – Министерство спорта Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер форума – группа компаний «Уралхим».

Фото – Минспорт Самарской области

