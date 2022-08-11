День физкультурника: на набережной в Самаре пройдут бесплатные лекции о здоровом образе жизни

В рамках спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника пройдут открытые бесплатные лекции о здоровом образе жизни.
Суббота, 13 августа. Место проведения: вторая очередь набережной Волги, Самара.
Программа работы объединенного лектория:
16:00-16:10 - «Диетология»
Спикер: специалист клиники «Доктор Борменталь»;
16:15-16:35 - «Основы здорового питания» (викторина)
Спикеры: специалист по связям с общественностью отдела коммуникационных и образовательных проектов Центра медицинской профилактики Ю.Г. Джалад, психолог отдела коммуникационных и образовательных проектов Центра медицинской профилактики Н.Ю. Данилина;
16:40-17:00 - «Солнце: друг или враг?» (викторина)
Спикер: психолог отдела коммуникационных и образовательных проектов Центра медицинской профилактики В.Н. Стопневич;
17:05-17:35 - «Физическая активность - путь к здоровью и долголетию» (викторина)
Спикер: специалист по связям с общественностью отдела муниципальных и корпоративных программ Центра медицинской профилактики Д.П. Шипуля.
17:40-17:55 перерыв
17:55-18:15 - «Зачем люди бегают марафоны»;
18:20-18:50 - «Как пробежать свой первый марафон»;
18:55-19:15 - «Техника бега»;
19:20-19:40 - «Отличие трейлов от шоссейного бега»;
19:45-20:00 - «Как и в чем бегать. Обувь и одежда для бега».
Спикер: организатор серии стартов «Волгамэн» А.В. Сирота.