День физкультурника: на набережной в Самаре пройдут бесплатные лекции о здоровом образе жизни

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В рамках спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника пройдут открытые бесплатные лекции о здоровом образе жизни.



Суббота, 13 августа. Место проведения: вторая очередь набережной Волги, Самара.



Программа работы объединенного лектория:



16:00-16:10 - «Диетология»

Спикер: специалист клиники «Доктор Борменталь»;



16:15-16:35 - «Основы здорового питания» (викторина)

Спикеры: специалист по связям с общественностью отдела коммуникационных и образовательных проектов Центра медицинской профилактики Ю.Г. Джалад, психолог отдела коммуникационных и образовательных проектов Центра медицинской профилактики Н.Ю. Данилина;



16:40-17:00 - «Солнце: друг или враг?» (викторина)

Спикер: психолог отдела коммуникационных и образовательных проектов Центра медицинской профилактики В.Н. Стопневич;



17:05-17:35 - «Физическая активность - путь к здоровью и долголетию» (викторина)

Спикер: специалист по связям с общественностью отдела муниципальных и корпоративных программ Центра медицинской профилактики Д.П. Шипуля.



17:40-17:55 перерыв



17:55-18:15 - «Зачем люди бегают марафоны»;

18:20-18:50 - «Как пробежать свой первый марафон»;

18:55-19:15 - «Техника бега»;

19:20-19:40 - «Отличие трейлов от шоссейного бега»;

19:45-20:00 - «Как и в чем бегать. Обувь и одежда для бега».

Спикер: организатор серии стартов «Волгамэн» А.В. Сирота.