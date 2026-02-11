Дегтярев считает, что российских хоккеистов допустят до турниров через год

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
Средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку
Гуменник рассказал об отношении к российским атлетам в Олимпийской деревне
Гуменник рассказал об отношении к российским атлетам в Олимпийской деревне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.21
-0.44
EUR 91.94
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Дегтярев считает, что российских хоккеистов допустят до турниров через год

160
Дегтярев считает, что российских хоккеистов допустят до турниров через год

Российская сторона планирует судиться с Международной федерацией хоккея (IIHF) и надеется на возвращение сборных к соревнованиям примерно через год. Об этом в эфире передачи "Центральный канал" на платформе VK Видео заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

"Самая тяжелая федерация. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться", - сказал Дегтярев.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта, пишет ТАСС.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
339
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
1469
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
609
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
712
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
962
Весь список