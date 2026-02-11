Дегтярев считает, что российских хоккеистов допустят до турниров через год

Российская сторона планирует судиться с Международной федерацией хоккея (IIHF) и надеется на возвращение сборных к соревнованиям примерно через год. Об этом в эфире передачи "Центральный канал" на платформе VK Видео заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

"Самая тяжелая федерация. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться", - сказал Дегтярев.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта, пишет ТАСС.