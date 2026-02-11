В России возник дефицит капибар

Дефицит капибар отмечен в РФ. Недостаток капибар в российских зоопарках фиксируется из-за возросшей популярности животного. Об этом рассказал директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев.

По его словам, зоопарки после возникновения тренда на капибар стали активно пополнять свои коллекции этими животными. Поэтому и возник дефицит.

"Капибара – животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда", – заявил Сергей Писарев РИА Новости.

Фото pxhere.com