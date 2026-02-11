Гуменник рассказал об отношении к российским атлетам в Олимпийской деревне

Иностранные спортсмены не избегают общения с атлетами из России во время нахождения в Олимпийской деревне в Италии. Об этом в эфире онлайн-кинотеатра Okko рассказал российский фигурист Петр Гуменник.

10 февраля фигуристы представили короткую программу на Олимпиаде. Гуменник занял 12-е место.

"Спортсмены все приветливые, - сказал Гуменник. - Я боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры, много занятий интересных. Получил кучу подарков, огромную сумку. Не все подарки были доступны, телефон не получилось забрать", пишет ТАСС.

Произвольная программа одиночников пройдет 13 февраля. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.