Взятка на посту ДПС: иностранец попытался откупиться в Тольятти

На стационарном посту ДПС «Рубеж», расположенном в Комсомольском районе Тольятти, сотрудники полиции несут круглосуточную службу. Они следят за безопасностью дорожного движения и при наличии законных оснований проводят проверку транспортных средств.

Полицейские осуществляют контроль за участниками дорожного движения, в том числе проверяют документы иностранных граждан и соблюдение правил пребывания на территории России. Комплексный подход позволяет своевременно выявлять и предотвращать возможные нарушения как в сфере дорожного движения, так и в области миграции.

В начале января текущего года госавтоинспекторы при проверке документов участников дорожного движения установили, что у водителя легкового автомобиля - гражданина одной из соседних республик, имеется неоплаченный административный штраф. Во время оформления протокола, в здании стационарного поста, правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение за непривлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил мужчину об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако ранее не судимый иностранный гражданин 1988 года рождения, не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства в папку с документами на столе сотрудника. Полицейские задержали правонарушителя и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановление о назначении наказания в виде административного штрафа на сумму 2250 рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.25 КоАП РФ.

По материалам, собранным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти следственными органами в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ, возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.