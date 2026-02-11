ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги после массовых жалоб россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки тарифов на коммунальные услуги после сообщений о возможном завышении цен. Речь идёт об электро-, тепло-, газо- и водоснабжении, а также водоотведении.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС выросла на 2 процентных пункта. Однако это должно было отразиться на платёжках лишь частично — примерно на 1,7%. В ФАС подчеркнули, что речь идёт именно о налоговой корректировке, а не о полном пересмотре регулируемых тарифов, пишет Лайф.

Уже стартовали проверки в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — специалисты изучают, насколько экономически обоснованы расходы, заложенные в тарифы. В планах — Сахалинская и Псковская области, а также Удмуртия. В течение года территориальные управления службы дополнительно проверят решения по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Напомним, ранее россияне пожаловалист, что с начала года им приходят квитанции с огромными платежами за коммуналку после пересчёта тарифов ЖКХ. В отдельных регионах счета выросли как минимум в два раза по сравнению с прошлым январём.

