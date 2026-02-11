Я нашел ошибку
В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
Средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку
Гуменник рассказал об отношении к российским атлетам в Олимпийской деревне
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги после массовых жалоб россиян

128
ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги после массовых жалоб россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки тарифов на коммунальные услуги после сообщений о возможном завышении цен. Речь идёт об электро-, тепло-, газо- и водоснабжении, а также водоотведении.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС выросла на 2 процентных пункта. Однако это должно было отразиться на платёжках лишь частично — примерно на 1,7%. В ФАС подчеркнули, что речь идёт именно о налоговой корректировке, а не о полном пересмотре регулируемых тарифов, пишет Лайф.

Уже стартовали проверки в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — специалисты изучают, насколько экономически обоснованы расходы, заложенные в тарифы. В планах — Сахалинская и Псковская области, а также Удмуртия. В течение года территориальные управления службы дополнительно проверят решения по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Напомним, ранее россияне пожаловалист, что с начала года им приходят квитанции с огромными платежами за коммуналку после пересчёта тарифов ЖКХ. В отдельных регионах счета выросли как минимум в два раза по сравнению с прошлым январём.

Ранее Life.ru рассказывал, как можно заставить управляющую компанию вернуть деньги за отопление, если батареи в вашем доме холодны, как лёд. Специалисты напоминают, что в жилых комнатах температура не должна опускаться ниже 18 градусов.

