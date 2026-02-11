Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня, 11 февраля, проводится итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов. Собеседование - условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

В Самарской области в этот день в итоговом собеседовании примет участие более 35 700 человек.

Продолжительность итогового собеседования по русскому языку составляет в среднем 15 минут.

Для участников итогового собеседования с ОВЗ продолжительность проведения итогового собеседования увеличивается на 30 минут.

Контрольные измерительные материалы итогового собеседования состоят из четырех заданий: чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание, диалог.

Во время проведения итогового собеседования участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Участники итогового собеседования, нарушившие указанные требования, удаляются с итогового собеседования по русскому языку.

Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». Зачет выставляется участникам, набравшим не менее 10 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение работы 20 баллов.

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование участники вправе пересдать итоговое собеседование, но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования.

К итоговому собеседованию в дополнительные сроки в текущем учебном году (11 марта и 20 апреля) допускаются участники итогового собеседования, получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»), удаленные с итогового собеседования за нарушение требований, установленных порядком, не явившиеся на итоговое собеседование или не завершившие его по уважительным причинам, подтвержденным документально.

Обработка результатов в Региональном центре обработки информации должна быть завершена не позднее 23 февраля.

«Узнать о результатах итогового собеседования девятиклассники Самарской области смогут в образовательных организациях, в которых они зарегистрированы для участия. Также с результатами можно ознакомиться на сайте РЦМО Самарской области», – сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Сайт Регионального центра мониторинга в образовании доступен по ссылке: https://result.rcmo.ru/.

Срок действия результатов итогового собеседования по русскому языку как допуск к ГИА - бессрочно.