В 2025 году Отделение СФР по Самарской области выдало федеральным льготникам более 4 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение
Самарцам будет представлена книжная выставка о женщинах в военной истории России
средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22%
ЧОПам могут разрешить использовать боевое оружие
ЦБ готов разрешить спор об участии банков в скидках на маркетплейсах
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ «Жигулевские сады» будет создана микроклональная лаборатория
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку
Гуменник рассказал об отношении к российским атлетам в Олимпийской деревне
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку

122
Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня, 11 февраля, проводится итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов. Собеседование - условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

В Самарской области в этот день в итоговом собеседовании примет участие более 35 700 человек.

Продолжительность итогового собеседования по русскому языку составляет в среднем 15 минут.

Для участников итогового собеседования с ОВЗ продолжительность проведения итогового собеседования увеличивается на 30 минут.

Контрольные измерительные материалы итогового собеседования состоят из четырех заданий: чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание, диалог.

Во время проведения итогового собеседования участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Участники итогового собеседования, нарушившие указанные требования, удаляются с итогового собеседования по русскому языку.

Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». Зачет выставляется участникам, набравшим не менее 10 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение работы   20 баллов.

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование участники вправе пересдать итоговое собеседование, но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования.

К итоговому собеседованию в   дополнительные сроки в текущем учебном году (11 марта и 20 апреля) допускаются участники итогового собеседования, получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»), удаленные с итогового собеседования за нарушение требований, установленных порядком, не явившиеся на итоговое собеседование или не завершившие его по уважительным причинам,   подтвержденным документально.

Обработка результатов в Региональном центре обработки информации должна быть завершена не позднее 23 февраля.

«Узнать о результатах итогового собеседования девятиклассники Самарской области смогут в образовательных организациях, в которых они зарегистрированы для участия. Также с результатами можно ознакомиться на сайте РЦМО Самарской области», – сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Сайт Регионального центра мониторинга в образовании доступен по ссылке: https://result.rcmo.ru/.

Срок действия результатов итогового собеседования по русскому языку как допуск к ГИА - бессрочно.

