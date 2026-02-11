из-за вируса Нипах не стоит есть немытые продукты

Туристам, путешествующим по регионам, где циркулирует вирус Нипах, не стоит употреблять немытые продукты и пищу. На них могут быть слюна или выделения больных животных. Об этом рассказал пресс-секретарь Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) Харальд Вихел.

В беседе с агентством РИА Новости он сообщил, что речь идет о Западной Бенгалии.

"Мы советуем людям, которые едут в Западную Бенгалию, чтобы снизить риск контакта с вирусом Нипах, не прикасаться к животным, в том числе к их мокроте, крови или экскрементам. Не следует употреблять в пищу продукты, которые могут быть заражены слюной или выделениями животных. То есть не следует есть немытую пищу, пищу со следами укусов и так далее", – сказал Вихел.

Он также отметил, что не рекомендуется пить сок финиковой пальмы. Кроме того, собеседник агентства указал, что опасны могут быть сырые овощи или продукты – перед употреблением в пищу их необходимо мыть и готовить.

"Также необходимо избегать контакта с инфицированными людьми", – добавил пресс-секретарь RIVM.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал не есть сырые фрукты в странах, где выявлен Нипах. В ведомстве подчеркнули, что необходимо интересоваться эпидемиологической обстановкой в государстве, в котором планируется отдых.