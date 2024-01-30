Я нашел ошибку
Главные новости:
Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект.
В губернии будет расширен пилотный проект по скринингу колоректального рака 
Дистанционный формат позволяет в динамике наблюдать за состоянием здоровья пациента, а при необходимости скорректировать лечение.
В минздраве обсудили перспективы развития телемедицины в регионе
В соревнованиях принял участие 151 спортсмен из 7 спортивных организаций. Проводились личные соревнования и командное первенство.
В регионе прошло первенство среди юниоров и юниорок до 21 года по фехтованию
По итогам курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.
Сотрудники «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛа» повышают квалификацию по программе ГО и ЧС
В Самарской области в 2023 году отремонтировано 117 участков дорог общей протяженностью 380 км.
Определены лидеры нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год в Самарской области
Соревнования с участием 600 претендентов на олимпийские лицензии из 90 стран состоялись в Португалии.
 Дарья Курбонмамадова из Самары завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
 Местом проведения мероприятий стала новая набережная Автозаводского района.
С 1 по 4 февраля в Тольятти пройдет чемпионат страны по зимним видам парусного спорта и фестиваль «ВьюгаФест»
Должник-автолюбитель из Самарской области нарушил ПДД на 116 тысяч рублей.
Житель Чапаевска оплатил штрафы ГИБДД после ограничения в праве выезда за пределы России
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.61
0.09
EUR 96.98
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве обсудили перспективы развития телемедицины в регионе
Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии
В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

 Дарья Курбонмамадова из Самары завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо

30 января 2024 15:13
121
Соревнования с участием 600 претендентов на олимпийские лицензии из 90 стран состоялись в Португалии.

В конце января прошел первый в 2024 году турнир Мировой серии по дзюдо. Соревнования с участием 600 претендентов на олимпийские лицензии из 90 стран состоялись в Португалии. В их числе были 25 представителей нашей страны: 14 мужчин и 11 женщин. 8 из них завоевали медали: 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

Обладательницей серебряной медали стала самарская спортсменка Дарья Курбонмамадова, воспитанница тренера Сергея Герасимова.

В весовой категории 57 кг она успешно дошла до финала, но в решающем поединке с кореянкой Мими Хео пропустила результативный контрвыпад соперницы, завершившийся осаекоми - удержанием. Дарья завершила турнир на втором месте. Мими Хео, неоднократная победительница турниров Мировой серии, стала первой.

- Финал получился не таким, как планировалось, – отметила Дарья Курбонмамадова. – Тем не менее, я довольна итоговым результатом. Задача-минимум выполнена, рейтинговые очки получены. Что касается кореянки, ранее с ней не встречалась. Можно сказать, прощупала ее на будущее и теперь знаю, что попробовать в следующий раз.

Благодаря набранным рейтинговым очкам самарская спортсменка сохраняет шансы стать участницей Олимпийских игр в 2024 году.

- У меня неплохие шансы поехать на Олимпиаду. Я уже выступала на Играх, и мне не хочется быть в Париже просто туристом. Мечтаю реализовать спортивные амбиции, чтобы со спокойной душой начать задумываться о завершении карьеры. На текущий момент задача – попасть в топ-8 мирового рейтинга, чтобы при жеребьевке летом 2024 года получить сетку полегче, – рассказала Дарья Курбонмамадова.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект.
30 января 2024, 16:20
В губернии будет расширен пилотный проект по скринингу колоректального рака 
Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект. Здравоохранение
0
Дистанционный формат позволяет в динамике наблюдать за состоянием здоровья пациента, а при необходимости скорректировать лечение.
30 января 2024, 16:09
В минздраве обсудили перспективы развития телемедицины в регионе
Дистанционный формат позволяет в динамике наблюдать за состоянием здоровья пациента, а при необходимости скорректировать лечение. Здравоохранение
10
Ведомство по итогам нескольких лет является одним из самых добросовестных клиентов.
30 января 2024, 14:38
Минобороны РФ в числе лидеров платежной дисциплины за коммунальные услуги
Ведомство по итогам нескольких лет является одним из самых добросовестных клиентов. ЖКХ
74
В центре внимания
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
524
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
619
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
524
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
465
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
339
Весь список