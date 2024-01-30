 Дарья Курбонмамадова из Самары завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо

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В конце января прошел первый в 2024 году турнир Мировой серии по дзюдо. Соревнования с участием 600 претендентов на олимпийские лицензии из 90 стран состоялись в Португалии. В их числе были 25 представителей нашей страны: 14 мужчин и 11 женщин. 8 из них завоевали медали: 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

Обладательницей серебряной медали стала самарская спортсменка Дарья Курбонмамадова, воспитанница тренера Сергея Герасимова.

В весовой категории 57 кг она успешно дошла до финала, но в решающем поединке с кореянкой Мими Хео пропустила результативный контрвыпад соперницы, завершившийся осаекоми - удержанием. Дарья завершила турнир на втором месте. Мими Хео, неоднократная победительница турниров Мировой серии, стала первой.

- Финал получился не таким, как планировалось, – отметила Дарья Курбонмамадова. – Тем не менее, я довольна итоговым результатом. Задача-минимум выполнена, рейтинговые очки получены. Что касается кореянки, ранее с ней не встречалась. Можно сказать, прощупала ее на будущее и теперь знаю, что попробовать в следующий раз.

Благодаря набранным рейтинговым очкам самарская спортсменка сохраняет шансы стать участницей Олимпийских игр в 2024 году.

- У меня неплохие шансы поехать на Олимпиаду. Я уже выступала на Играх, и мне не хочется быть в Париже просто туристом. Мечтаю реализовать спортивные амбиции, чтобы со спокойной душой начать задумываться о завершении карьеры. На текущий момент задача – попасть в топ-8 мирового рейтинга, чтобы при жеребьевке летом 2024 года получить сетку полегче, – рассказала Дарья Курбонмамадова.

Фото: департамент информационной политики СО