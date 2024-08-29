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ЧР по каратэ в Москве еще раз подтвердил, что в Самарской области наработаны устойчивые победные традиции в данном виде спорта

29 августа 2024 15:54
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До конца года ведущих спортсменов федерации ждет участие в трех крупных международных турнирах.

Чемпионат России по каратэ, состоявшийся с 22 по 26 августа в Москве, в Международном центре самбо, еще раз подтвердил, что в Самарской области наработаны устойчивые победные традиции в данном виде спорта.

Об уровне чемпионата говорит тот факт, что в нем участвовали представители 51 региона Российской Федерации, всего около 400 спортсменов. Самарская область делегировала пять своих сильнейших бойцов. Хорошо выступили лидеры команды. Сулейман Пахомов стал чемпионом страны в категории до 60 кг. Не осталась без медали и лучшая наша каратистка последних лет Анна Чернышева, у нее бронзовая награда в категории до 55 кг. Вот уже три года подряд Анна и Сулейман неизменно входят в число призеров чемпионатов страны. Успех медалистов разделяют их тренеры Руслан Кафланов и Александр Юдин. Стоит отметить и пятое место на нынешнем первенстве Дарьи Юшковой в категории 68+ кг. Честь области также защищали Артем Деменко (75 кг) и Кирилл Наумов (67 кг). Все пятеро являются воспитанниками спортивных школ Тольятти. О планах на текущий год рассказал президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин. 

До конца года ведущих спортсменов федерации ждет участие в трех крупных международных турнирах. В середине сентября Анна Чернышева поучаствует в этапе Мировой серии "А" в австрийском Зальцбурге, в середине октября Сулейман Пахомов, Дарья Юшкова и Раис Бикбаев отправятся на первенство мира среди кадет и юниоров, а в ноябре команда Самарской области выступит в Москве на турнире "Вселенная каратэ" с участием сильнейших спортсменов мира. В конце года начнется формирование сборной команды России на юниорском первенстве в Уфе. Планы насыщенные, и цели поставлены очень высокие, благо, что все условия для их осуществления есть благодаря поддержке в развитии вида спорта каратэ министерством спорта Самарской области и ГАУ СО "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд", сообщает пресс-служба  Федерации каратэ Самарской области.  

 

Фото:   пресс-служба  Федерации каратэ Самарской области

Теги: Тольятти

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