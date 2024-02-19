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Более 750 легкоатлетов соревновались в Тольятти  на первенстве России U20 и всероссийских соревнованиях U18

19 февраля 2024 16:46
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По их результатам будет проведен отбор спортсменов в сборные команды России для подготовки и участия в том числе в международных стартах.

С 16 по 18 февраля в Тольятти в легкоатлетическом манеже, открытом в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», проходили первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет (U20), а также всероссийские соревнования среди участников до 18 лет (U18).

В состязаниях принимали участие более 750 спортсменов из разных регионов страны, в том числе 23 представителя сборной Самарской области. По их результатам будет проведен отбор спортсменов в сборные команды России для подготовки и участия в том числе в международных стартах.

В программу соревнований входили 15 легкоатлетических дисциплин: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, бег с барьерами 60 метров, бег с препятствиями 2000 метров, эстафета 4x400 метров, спортивная ходьба, прыжки в высоту, прыжки с шестом, прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра.

Представители Самарской области завоевали три медали первенства России U20. Евгений Тангаев стал серебряным призером в прыжке в высоту с результатом 2,12 м. Степан Егоров взял бронзу в беге на 400 м со временем 48,86 мин. А Александра Суханова в тройном прыжке показала результат в 12,86 м.

На всероссийских соревнованиях U18 у спортсменов Самарской области 12 медалей. В толкании ядра среди юношей первые три места завоевали Артем Ледяев, Марк Флегентов и Александр Михайлов, среди девушек первый результат у Галины Осянкиной, второй – у Анны Саксоновой. В беговых дисциплинах у Светланы Корытиной – серебро на 60 м, у Константина Данелюка – бронза на 200 м, у Варвары Даниловой – бронза на 400 м, у Дарьи Животовской и Андрея Боженко – серебро на 800 м, у Златы Айнулиной – бронза на 800 м, у Артема Тушова – серебро на дистанции 1500 м.

«Самарская область заслужила право принимать соревнования столь высокого уровня. Во-первых, потому, что у нас есть замечательное сооружение – легкоатлетический манеж, построенный в рамках нацпроекта, который реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Во-вторых, потому, что легкая атлетика в нашем регионе – один из самых массовых, любимых и стабильно развивающихся видов спорта. Этот вид является базовым для Самарской области. Наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты, входят в состав сборной России. Надеюсь, что новая инфраструктура и хороший тренерский состав позволят нам оставаться на высоте в развитии легкой атлетики», - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимой инфраструктуры, условий для подготовки спортсменов ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   минспорта СО

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