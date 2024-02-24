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"Бокс на Волге": битва взглядов и приезд Джонсона

24 февраля 2024 18:40
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Накануне встречи состоялась официальная церемония взвешивания и фотографирования спортсменов.

25 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого пройдет матчевая встреча "Бокс на Волге" между сборной "Динамо" и сборной Мира, посвященная 100-летию спортивного общества "Динамо".

Почетными гостями встречи станут чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы Василий Шишов; 2-кратный призер Олимпийских игр, 2-кратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков; призер Олимпийских игр и чемпионата мира Камиль Джамалутдинов; 2-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко и недавно получивший российское гражданство боксер-тяжеловес Кевин Владимирович Джонсон, взявший отчество в честь президента РФ.

Спортсмен планирует переехать в Самару на постоянное место жительства уже в ближайшее время и заняться тренерской работой.

- 25 февраля я приеду в Самару, осмотрю достопримечательности, потренируюсь и посмотрю "Бокс на Волге". С нетерпением жду встречи со всеми! - обратился Джонсон к болельщикам.

Накануне встречи состоялась официальная церемония взвешивания и фотографирования спортсменов. Ее провели главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов и председатель правления Самарской областной федерации бокса Сергей Карев.

Результаты взвешивания:

до 48 кг: Эдмонд Худоян - 48 кг, Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) - 47,8 кг;
до 63,5 кг: Илья Попов - 63,4 кг, Адхамжон Мухиддинов (Узбекистан) - 63,4 кг;
до 67 кг: Александр Зырянов - 66,1 кг, Шамси Шахбазов (Азербайджан) - 67 кг;
до 69 кг: Ильдар Минсафин - 68,6 кг, Кевин Дассо (ЦАР) - 67,2 кг;
до 71 кг: Игорь Свиридченков - 70,1 кг, Фарух Тохтасунов (Казахстан) - 70,2 кг;
до 75 кг: Сергей Сергеев - 74,8 кг, Сапарбай Айдаров (Казахстан) - 75 кг;
свыше 92 кг: Ярослав Дороничев - 98,2 кг, Давлат Болтаев (Таджикистан) - 94,9 кг.

В составе сборной "Динамо" выступит тольяттинский боксер Ильдар Минсафин:
- Завтра я буду боксировать почти на своей Родине, и это, безусловно, подстегивает меня. Поддержка трибун всегда помогает. Постараюсь показать красивый бокс, тем более что на трибунах за меня будут болеть мама с папой. Они гордятся, что я буду боксировать на таком масштабном вечере бокса. Соперника много изучал с тренером, он выступал за сборную Африки в прошлом году, так что я уже знаю его стиль боя.

25 февраля, 16:30
Самара, Дворец спорта имени Высоцкого
Вход бесплатный, бронирование входных билетов по телефону: (846) 933-41-55

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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