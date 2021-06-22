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"Богатырские игры": в Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по силовому экстриму

22 июня 2021 17:03
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По итогам соревнований первое место занял тольяттинец Дмитрий Тарасов.

В Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по силовому экстриму в рамках традиционного, 21-го по счёту, турнира "Богатырские игры".

Первые "Богатырские игры" были организованы в Тольятти в 2007-м году мастером спорта России по пауэрлифтингу Сергеем Цветковым.

В этом году в турнире приняло участие 6 спортсменов. Участники выполняли различные силовые упражнения, связанные с переносом и подъемом тяжестей.

По итогам соревнований первое место занял тольяттинец Дмитрий Тарасов, вторая позиция у Дениса Затылкина из Кузнецка, бронзу выиграл Алексей Марков из Санкт-Петербурга.

Организатор "Богатырских игр" Сергей Цветков планирует создание региональной федерации силового экстрима.

 

Фото:   минспорт СО

Теги: силовой экстрим соревнования Тольятти

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