Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

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3 августа на площади Куйбышева в Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели».

Участникам предложены три дистанции. По словам организаторов, они будут легкими, что позволит участникам проверить собственные силы:

- 1520 метров - от 5 лет

- 5 км - от 14 лет

- 10 км - от 14 лет

В 2025 году участники забега смогут помочь собрать средства для десятилетней Дарьи Пёрышкиной, подопечной Самарского областного родительского комитета «Доверие». В 2021 году у девочки был диагностирован сахарный диабет, и ей необходимы средства на расходы, связанные с лечением и реабилитацией. Телефоны горячей линии СОРКа «Доверие»: 8(937)100-04-47, 8(937)205-05-87.

Участниками благотворительного забега могут стать не только железнодорожники и члены их семей, ветераны железнодорожного транспорта, но и все желающие.

Для получения стартового пакета необходим паспорт гражданина РФ / водительское удостоверение / пенсионное удостоверение / свидетельство о рождении (если младше 14 лет), медицинская справка, письменное согласие родителей или законных представителей (для участников младше 18 лет).

Напомним, также продолжается регистрация на ночной забег «Огни Самары», который состоится 9 августа на набережной Волги и будет приурочен ко Дню физкультурника.