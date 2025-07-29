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Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

29 июля 2025 11:41
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Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

3 августа на площади Куйбышева в Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели».

Участникам предложены три дистанции. По словам организаторов, они будут легкими, что позволит участникам проверить собственные силы:
- 1520 метров - от 5 лет
- 5 км - от 14 лет
- 10 км - от 14 лет

В 2025 году участники забега смогут помочь собрать средства для десятилетней Дарьи Пёрышкиной, подопечной Самарского областного родительского комитета «Доверие». В 2021 году у девочки был диагностирован сахарный диабет, и ей необходимы средства на расходы, связанные с лечением и реабилитацией. Телефоны горячей линии СОРКа «Доверие»: 8(937)100-04-47, 8(937)205-05-87. 

 Участниками благотворительного забега могут стать не только железнодорожники и члены их семей, ветераны железнодорожного транспорта, но и все желающие. 

Для получения стартового пакета необходим паспорт гражданина РФ / водительское удостоверение / пенсионное удостоверение / свидетельство о рождении (если младше 14 лет), медицинская справка, письменное согласие родителей или законных представителей (для участников младше 18 лет).

Напомним, также продолжается регистрация на ночной забег «Огни Самары», который состоится 9 августа на набережной Волги и будет приурочен ко Дню физкультурника.

Теги: В центре внимания

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