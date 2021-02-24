БК «Самара» берет бронзовые медали Кубка России

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Уверенно переиграв «Купол-Родники» и во втором матче (93:83), «Самара» берет бронзовые медали Кубка России.



Два попадания со средней от Александра Винника и два трехочковых от Антона Глазунова — 10:0 после трех сыгранных минут. Чуть позже дважды точно выстрелил Владимир Пичкуров, Максим Дыбовский «подчистил» за Алексеем Нестеровым — 21:4 за три минуты до завершения первой четверти. А потом еще и Алексей Нестеров попал издали: самарцы не собирались останавливаться, лишь наращивая преимущество — 27:10 по итогам десятиминутки.



Продолжая уверенно забивать дальние (на старте второго периода отличился Сергей Рассказов), наша команда довела разницу до «+23» (33:10) — и только после этого ижевчане смогли реализовать пару атак подряд. А разогнавшись, гости выдали рывок 14:2, за минуту до большого перерыва сократив отставание до 8 очков — 41:33. С теми же «+8» в пользу «Самары» соперники ушли на перерыв — 44:36.



Третью четверть команды начали с обмена результативными атаками. В какой-то момент ижевчане подобрались на 6 очков (52:46) — но Александр Винник и Владимир Пичкуров организовали рывок 8:0, вернувший хозяевам относительно комфортное преимущество. Развивая успех, Игорь Смыгин кладет треху, а Данила Чикарев зарабатывает «2+1». Благодаря их стараниям, к заключительному игровому отрезку самарцы имели «+12» (70:58).



И четвертый период удалось провести без спадов, не давая гостям даже помыслить о спасении. При этом наша команда играла уже максимально широкой ротацией. И радовала болельщиков: к восторгу трибун очередные трехочковые в цель отправили Виктор Кашин, Данила Чикарев и Сергей Рассказов. Пусть итоговый перевес оказался не таким большим — исход всего противостояния стал понятен задолго до финальной сирены.



93:83 — «Самара» берет бронзовые медали Кубка России!



Уже 27 февраля в «МТЛ Арене» наша команда проведет матч чемпионата Суперлиги-1 — против «Уралмаша», передает пресс-служба БК "Самара".

Фото: пресс-служба БК "Самара"