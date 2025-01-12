Баскетбольная «Самара» дома уступила «МБА»

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Баскетбольная «Самара» в субботу, 11 января, на домашнем паркете играла с московским клубом «МБА» в матче единой лиги ВТБ.

Самарцы в прошлом матче разгромно уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга (54:103). Московская команда приехала после домашней победы над «Пари Нижний Новгород» (84:76).

В этом матче «Самара» уступила со счетом 78:80 (19:18, 10:22, 25:21, 24:19), самым результативным у волжан стал Михаил Кулагин, набравший 24 очка.

Следующую игру самарцы проведут во вторник, 14 января, когда примут «Локомотив-Кубань», пишет СитиТраффик.