Баскетболистки «Самары» провели тренировку на новом паркете в СКК «Дворец спорта»

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Новая баскетбольная площадка обещает стать лучшей в регионе, как это было в стенах старенького Дворца, когда проводили свои матчи мужские баскетбольные клубы «Строитель», ЦСК ВВС и «Самара», а также женская команда ВБМ-СГАУ.



«Это долгожданное событие для всех поклонников баскетбола. Благодаря системной работе губернатора в регионе появилась спортивная арена, которая соответствует требованиям Единой лиги ВТБ. Желаю нашим командам ярких побед. Уверен, что впереди нас ждут интересные и захватывающие матчи», - отметил министр спорта Сергей Кобылянский.

Фото: минспорт СО