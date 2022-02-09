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Баскетболистки «Самары» провели тренировку на новом паркете в СКК «Дворец спорта»

9 февраля 2022 15:18
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Новая баскетбольная площадка обещает стать лучшей в регионе.

Новая баскетбольная площадка обещает стать лучшей в регионе, как это было в стенах старенького Дворца, когда проводили свои матчи мужские баскетбольные клубы «Строитель», ЦСК ВВС и «Самара», а также женская команда ВБМ-СГАУ.

«Это долгожданное событие для всех поклонников баскетбола. Благодаря системной работе губернатора в регионе появилась спортивная арена, которая соответствует требованиям Единой лиги ВТБ. Желаю нашим командам ярких побед. Уверен, что впереди нас ждут интересные и захватывающие матчи», - отметил министр спорта Сергей Кобылянский.

 

Фото:   минспорт СО

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