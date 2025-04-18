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В Самару прибыли участники международного велопробега в честь 80-летия Победы Ташкент - Астана - Москва

Инициатором велопробега стал оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров.

На маршруте к нему присоединились любители велоспорта из Казахстана Кайрат Иргизбаев и 70-летний Жумабай Утаргалиев.

На маршруте участники пробега посещают разные города. 17 апреля они прибыли в Самару. Конечная точка маршрута - Красная площадь в Москве.

Цель пробега - сплотить народы постсоветского пространства и почтить память героев, отдавших свою жизнь за Победу. Каждый пройденный километр - символ благодарности, памяти и единства народов.

В Самаре участники пробега встретились с юными велосипедистами - воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В.П.Петрова.

Делегация велосипедистов, юнармейцев, представителей национально-культурных объединений, входящих в «Дом дружбы народов Самарской области», возложила цветы к Вечному огню в парке имени 50-летия Октября и к стеле «Город трудовой доблести» на проспекте Юных Пионеров, почтив память героев фронта и тыла.

Фото: минспорта СО