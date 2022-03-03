Александр Карелин: «Новый Дворец спорта в Самаре - уникальный спорткомплекс»

171

В четверг, 3 марта, в Самаре в новом Дворце спорта стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота». Почетным гостем соревнований стал трехкратный Олимпийский чемпион, Герой РФ и сенатор РФ Александр Карелин, с которым сегодня провел встречу Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона и легендарный спортсмен обсудили вопросы развития спорта в Самарской области и вместе посмотрели поединки первенства.

Первый турнир памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта «Новая высота» прошел в Самаре в 2019 году. В нем приняли участие около 270 человек из 20 регионов. Тогда Дмитрий Азаров отметил, что турнир обязательно будет набирать обороты и становиться масштабнее. В прошлом году соревнования состоялись во второй раз, собрав уже порядка 300 спортсменов из 29 регионов. Качество организации турнира и поддержка соревнований со стороны региона отмечались Федерацией спортивной борьбы России, которая одобрила предложение провести в Самаре с 3 по 5 марта 2022 года первенство России по греко – римской борьбе, объединив его с турниром «Новая высота». В соревнованиях, которые проходят в новом Дворце спорта на ул.Молодогвардейская, участвуют 372 спортсмена в возрасте до 21 года из 73 регионов страны. Сегодня стартовали предварительные поединки.

«40 лет назад в Куйбышеве проходило первенство СССР по борьбе. Сегодня здесь первенство России, совмещенное с замечательным турниром «Новая высота». Небывалое представительство участников. Спасибо большое Вам, Дмитрий Игоревич, за поддержку соревнований. Также благодарность всем организаторам и партнерам», - сказал Александр Карелин.

«Спасибо за то, что мы вместе сделали возможным проведение этих соревнований в Самаре. Мы со своей стороны постарались сделать так, чтобы они прошли на самом высоком уровне. Здесь представлены 73 субъекта Российской Федерации. Широчайшая география участников. Можно сказать, что по нынешним временам – фантастическая, - отметил Дмитрий Азаров, - Некоторые команды добирались очень непросто. Но они здесь, и показывают самарцам и всей стране силу воли, силу духа и способность побеждать, несмотря ни на что. Вся жизнь – борьба. Но когда рядом такие люди, Олимпийские чемпионы, Герои РФ, то нам любая высота по плечу».

Александр Карелин отдельно отметил уникальность нового Дворца спорта, который был открыт в сентябре прошлого года. Спортивный комплекс построен благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» (нацпроект «Демография»), инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Дмитрию Азарову при поддержке федеральных властей удалось реализовать этот масштабный проект, который изначально ввиду отсутствия необходимого финансирования мог не воплотиться в жизнь или стать долгостроем. Благодаря усилиям Губернатора на месте старого снесенного Дворца спорта не только удалось возвести современный спортивный комплекс, но и завершить работы на год раньше.

«Я осмотрел Дворец спорта и могу дать только самые комплементарные оценки. Проведение здесь такого турнира – отличное решение. Дворец спорта многофункциональный, использованы смелые и элегантные решения, удобная логистика внутри. Можно только завидовать, что у вас в городе есть такой современный и уникальный спортивный комплекс. Слова благодарности строителям», - поделился впечатлениями трехкратный Олимпийский чемпион.

Глава региона также поблагодарил руководителя ГК «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина, подрядчика строительства Дворца спорта, за выполненную работу: «Строители сделали все качественно, достойно и в срок».

Первенство России завершится 5 марта. Завтра – официальная церемония открытия и финальные поединки в 5 весовых категориях (всего их 10). За медали борются и 15 спортсменов из Самарской области.

«Мы впервые принимаем первенство России по греко-римской борьбе. Это значимое событие, которое, уверен, будет способствовать развитию спортивной борьбы в нашем регионе. Спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову, Федерации спортивной борьбы России, Александру Александровичу Карелину и ГК «Волгатрансстрой», партнеру турнира, за то, что это событие стало возможным», - сказал президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Фото: правительство СО