«Акрон» (Тольятти) – «Арсенал» (Тула) - 0:0

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Матч третьей и тринадцатой команды МЕЛБЕТ-Первой Лиги завершился безголевым миром.

Домашний ноябрь припас матч с экс-представителем РПЛ, который преследует группу лидеров и ставит задачу возвращения в элиту. «Акрон», этой осенью проигравший лишь в Ярославле, лёгкой прогулки тулякам не обещал. Правда, матч начался с давления гостей. Уже на первой минуте Камран Алиев сотряс штангу, а в первую двадцатиминутку Сергей Волков совершил несколько суперспасений. Хозяева к середине тайма отодвинули игру от своих ворот и принялись отвечать: большое количество прострелов от Савичева и Азарова с правого фланга замкнуть не удалось, но желание продолжать свою стартовую круговерть у «Арсенала» отпало.

Во втором тайме диспозиции команд особо не изменились: соперники по очереди делали набеги к воротам друг друга, но большую часть времени мяч вяз в середине поля – в позиционной игре. Пожалуй, ключевыми моментами матча могли стать только подходы «Акрона»: опасный штрафной Константина Базелюка, проход по левому флангу Павла Шакуро с завершающим ударом и выход один на один с Михаилом Левашовым Карима Гираева на последних минутах. В итоге – «нули» на табло и шестой матч подряд без пропущенных мячей на «Кристалле».

Евгений Калешин, главный тренер ФК «Акрон»: «Справедливая ничья. Ни одна из команд не была лучше другой. Создавали моменты и мы, и соперник. Тяжёлый матч получился, энергозатратный. Несмотря на то, что соперник находится в верхней четвёрке, а мы боремся за выживание, между нами сегодня не было абсолютно никакой разницы – ни в организации игры, ни в движении, ни в чем. Поэтому я думаю, что сегодняшний матч пошел в плюс нашей команде», сообщает пресс-служба ФК "Акрон".

Фото: пресс-служба ФК "Акрон"