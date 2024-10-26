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"Акрон" сыграл с махачкалинским "Динамо" - 1:1

26 октября 2024 18:39
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"Акрон" в добавленное время ушел от поражения в матче.

"Акрон" в добавленное время ушел от поражения в матче.

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" дома сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

Встреча, которая прошла в субботу в Каспийске, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Гамид Агаларов (68-я минута). У гостей отличился Владимир Хубулов (90+3). Нападающий тольяттинской команды Артем Дзюба пропустил встречу из-за повреждения.

"Акрон" с 13 очками располагается на восьмой позиции.

Акрон" 3 ноября в Самаре проведет номинально домашний матч с "Крыльями Советов".

 

Фото:   freepik.com

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