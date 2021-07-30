«Акрон» проведет последний домашний матч этим летом

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В гости к тольяттинцам, временно квартирующим на стадионе «Металлург», в субботу, 31 июля, в 18:00 приедет калининградская «Балтика».

Калининградская «Балтика» уже третий сезон выступает под руководством Евгения Калешина. Наш соперник всё это время ходит в кругу претендентов на выход в РПЛ, но в заветные «дамки» не попадает. Перед стартом текущего сезона губернатор четко и безальтернативно обозначил задачу для «Балтики» – выйти в элиту. Лидерский график «балтийцы» пока не выдерживают, набрав в трёх стартовых турах всего два очка. Но справедливости ради стоить отметить, что две ничьи были сыграны с конкурентами за высокие места – «Факелом» (3:3) и «Оренбургом» (1:1). Осечка произошла в Томске (0:1), где судьбу встречи решил единственный гол «Томи» во втором тайме, спешно включённой в число участников Олимп-ФНЛ. Поэтому поединок в Самаре будет для самого западного клуба России архиважным как с турнирной точки зрения, так и с эмоциональной.

В свою очередь, тольяттинцы тоже нацелены на максимальный результат в этой встрече. Руководства клуба в новом сезоне видит «Акрон» на ведущих позициях в Лиге. К четвертому туру «красно-черные» закрыли все нули в турнирной таблице, потерпев поражение от хабаровчан (1:2), сыграв драматичную вничью с липецким «Металлургом» (2:2) и одолев астраханский «Волгарь» (1:0).

Приобрести билет на игру 4 тура Олимп-ФНЛ можно в специальном разделе на сайте клуба (fcakron.ru/tickets), на kassir.ru, в билетных кассах Самары и Тольятти или в кассах стадиона «Металлург» в день игры с 10:00, передает пресс-служба ФК "Акрон".