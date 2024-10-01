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Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал самарский атлет Денис Королев

1 октября 2024 15:41
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В дисциплине «эстетический фитнес» победительницей стала Мария Гладина из Самары, в дисциплине «бодифитнес» первой была Валерия Мусина из Тольятти.

В воскресенье, 29 сентября, в учебно-спортивном «Грация» прошел чемпионат Самарской области по бодибилдингу с участием 55 атлетов.

Федерация бодибилдинга Самарской области получила государственную аккредитацию в феврале 2024 года. Чемпионат Самарской области по бодибилдингу стал первым официальным региональным спортивным соревнованием по этому виду спорта.

«Федерация получила аккредитацию и теперь проводит официальные спортивные соревнования – чемпионат Самарской области, где определяются сильнейшие спортсмены, которые будут представлять наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Красивые, стройные тела спортсменов – показатель того, что они ведут здоровый образ жизни, и значит, вид спорта работает на пропаганду здоровья и спорта. Мы рады, что это мероприятие получило официальный статус. Оно проходит на высоком организационном уровне, за что стоит поблагодарить федерацию», — отметила на открытии соревнований врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Участники соревновались в нескольких видах программы: велнес-фитнес, пляжный бодибилдинг, фит-модель, артистик модель, акробатический фитнес, бодифитнес (рост до 163 см и свыше 163 см, «мастера»), бодибилдинг, атлетик, классический бодибилдинг, бодибилдинг свыше 95 и свыше 100 кг. Оценивала участников межрегиональная бригада судей.

Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал самарский атлет Денис Королев. В дисциплине «эстетический фитнес» победительницей стала Мария Гладина из Самары, в дисциплине «бодифитнес» первой была Валерия Мусина из Тольятти.

Валерия Мусина в этом году также стала призером Кубка России по бодибилдингу и является кандидатом в состав сборной команды России. Она будет претендовать на участие в чемпионате мира, который состоится в декабре в Токио. По решению международной федерации бодибилдинга с этого года сборная России выступает на международных соревнованиях в официальном статусе – с флагом и гимном.

Признание бодибилдинга официальным видом спорта позволяет занимающимся участвовать в соревнованиях, получать спортивные разряды и звания. Это мотивирует население к систематическим занятиям физкультурой и спортом, что отвечает одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. С целью увеличения доступности занятий физкультурой и спортом для населения в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта».

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

Теги: Самара

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