410 тысяч жителей губернии стали участниками Декады спорта и здоровья

120

В первые недели января 2025 года в Самарской области проходила Декада спорта и здоровья. Это ежегодное мероприятие, в рамках которого проводятся спортивные и физкультурные мероприятия, массовые старты, зимние забавы для всех категорий населения. Цель проведения Декады – рост популярности активного образа жизни и вовлечение населения региона в занятия физкультурой и спортом.

По традиции участниками Декады спорта и здоровья стали все муниципальные образования Самарской области. Например, в Отрадном состоялся открытый юношеский турнир по футболу «Рождественские встречи» с участием команд из Самарской и Оренбургской областей. В Октябрьске дети и взрослые стали участниками новогоднего турнира по настольному теннису. А в Нефтегорске состоялся товарищеский матч по водному поло с участием команд из Нефтегорска и Бузулука.

В Челно-Вершинах прошли «Рождественские детские спортивные игры» среди команд разных населенных пунктов района. Более 100 человек вышли на старт традиционных районных соревнований по лыжным гонкам с участием спортсменов из городов и районов Самарской области и республики Татарстан. В Пестравке «серебряные» волонтеры приняли участие в соревнованиях по северной ходьбе «Пешком за здоровьем».

В Самаре в течение всех новогодних праздников на центральной площади города была организована физкультурно-спортивная акция «Самара в движении. Зима» с площадками для игры в городки, тэг-регби и лазертаг, тир, снежковый бой. Состоялись мастер-классы по керлингу и хоккею. В те дни, когда позволяла погода, круглосуточно работали ледовые площадки для массового катания на коньках.

Организационный центр спортивных мероприятий и спортивная школа «Чайка» провели физкультурные мероприятия «Всей семьей на каток!» и фестиваль «Спортландия». В рамках фестиваля ежедневно с 1 по 7 января проходили активности для всей семьи: забег Дедов Морозов, мастер-класс по биатлону, гонки на собачьих упряжках при поддержке клуба спортивного собаководства «Айсберг».

В ледовом Дворце спорта имени Владимира Высоцкого и на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» были организованы массовые катания на коньках, экскурсии по спортивным объектам, сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и акция «Письмо солдату».

Проведение Декады спорта и здоровья способствует популяризации активного и здорового образа жизни, тем самым вовлекая население в систематические занятия физкультурой и спортом. Это напрямую влияет на укрепление здоровья нации и на увеличение продолжительности жизни, что соответствует целям национальных проектов России.

В 2024 году завершилась реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», направленного на развитие массового спорта и увеличение доступности занятий физкультурой и спортом для широких кругов населения. Одним из целевых показателей федерального проекта является количество населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом. Плановым показателем для Самарской области на 2024 год является результат в 58,6% населения.

- Окончательные данные статистики мы получим в феврале, но уже сейчас можно утверждать, что мы достигнем поставленной цели, - комментирует первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев. – Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача к 2030 году довести этот показатель до 70%. Правительство Самарской области предпринимает все усилия для развития массового спорта. Большую роль в этом играет и реализующаяся в нашем регионе с 2024 года программа «Мастер спорта», инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.

Работа по улучшению условий для занятий физической активностью продолжается в рамках новой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». По госпрограмме расширяется спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются возможности для занятий спортом среди детей.

Фото: минспорта СО