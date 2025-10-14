400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре

115

Основная цель турнира – укрепление межнациональных отношений представителей различных национальностей, проживающих на территории Самары, региона и соседних областей.

В числе участников – представители спортивных школ каратэ Самарской области, участники из Ульяновска, Саратова, Тулы, Мелеуза, Москвы и Санкт-Петербурга. Также в Самаре выступили представители Башкирии, Узбекистана и Казахстана.

Отметим, что «Кубок «Союз народов» стал для Самарской области традиционным и имеет статус ежегодного международного спортивного мероприятия.