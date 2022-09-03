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4 сентября в Крыму в международном детском центре «Артек» стартует финал Всероссийского фестиваля ГТО

3 сентября 2022 20:45
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Самарскую область представят 8 спортсменов.

Завтра, 4 сентября, в Крыму в международном детском центре «Артек» стартует финал Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций.

В фестивале примут участие 573 учащихся из 72 регионов страны. Соревнования являются главным событием года для юных значкистов ГТО. За право попасть в финал боролись более 200 тысяч детей по всей России.

Самарскую область представят 8 спортсменов: Кудряшева Арина (г.о. Отрадный), Охикян Вероника (п.г.т. Осинки, м.р. Безенчукский), Краснов Кирилл (с. Красный Яр, м.р. Красноярский), Овчинников Дмитрий (с. Кинель-Черкассы, м.р. Кинель-Черкасский), Хасаншина Дарья (с. Красный Яр, м.р. Красноярский), Лукьянова Анастасия (г.о. Самара), Кузаев Данила (п.г.т. Осинки, м.р. Безенчукский), Быченок Антон (г.о. Октябрьск).

«Фестиваль ГТО среди школьников объединяет ребят со всей страны в стремлении развиваться и заниматься физической культурой. Конечно, спорт для детей – это в первую очередь увлечение, но часто такой интерес превращается в дело всей жизни. Лагерь «Артек» – самый большой детский курорт в мире, и яркие воспоминания, которые получат участники фестиваля останутся с ними навсегда», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В физкультурно-спортивной программе фестиваля:

- бег 60, 1500 и 2000 м;
- метание мяча 150 г;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- подтягивания;
- плавание на 50 м;
- стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м, из электронного оружия;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- гонка ГТО (эстафета).

Победителям и призерам фестиваля ГТО будут вручены кубки, медали и дипломы Минспорта России. Команда, занявшая первое место в командном первенстве, будет награждена переходящим Кубком фестиваля.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», целью которого является популяризация активного образа жизни и привлечение как можно большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

 

Фото:    минспорта СО

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