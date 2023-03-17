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26 марта в Самаре состоится очный этап областной акции «Единый день ГТО»

17 марта 2023 20:19
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Участники акции – дошкольники в возрасте 6-7 лет, которые относятся к I возрастной ступени комплекса ГТО.

В воскресенье, 26 марта, в Самаре состоится очный этап областной акции по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Единый день ГТО».

Мероприятие пройдет в УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а). Открытие соревнований в 11:00.

Участники акции – дошкольники в возрасте 6-7 лет, которые относятся к I возрастной ступени комплекса ГТО. 12 команд дошкольных образовательных учреждений сразятся в выполнении многоборья ГТО: челночный бег, подтягивание на низкой перекладине, наклон, поднимание туловища, прыжок в длину, метание мяча в цель. Затем команды посоревнуются в эстафете «Полоса препятствий ГТО».

 

Фото:   минспорта СО

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