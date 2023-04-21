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24 апреля состоится открытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей

21 апреля 2023 14:29
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В турнире примут участие около 300 юных спортсменов Самарской области.

В турнире примут участие около 300 юных спортсменов Самарской области. Для всех участников турнира приготовлены памятные подарки.

С 24 по 30 апреля 2023 года на стадионе «Волга» пройдет 21-ый детский футбольный турнир памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В соревнованиях примут участие спортсмены 2011, 2012 года рождения со всей Самарской области.Турнир проходит по инициативе Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области и при активной поддержке областного Главка полиции. Бессменным вдохновителем и директором детского футбольного турнира является Легостаев Евгений Васильевич,  представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, ветеран МВД России.

По сложившейся традиции победители турнира будут награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами. Лучших игроков соревнования отметят отдельными наградами и призами в различных номинациях. Все участники состязания получат печатную и сувенирную продукцию с символикой турнира.

Целью турнира является патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни и увековечивание памяти сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни во имя сохранения мира и спокойствия.

Открытие детского футбольного турнира памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, состоится 24 апреля 2023 года в 9:00 на стадионе «Волга», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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